Fonsarda, dopo il furto il ladro pentito riporta davanti alla pizzeria Troll l’albero dei bambini. Un furgone bianco, i filmati delle telecamere, qualche testimonianza, alla fine il ladro si è visto scoperto: “Abita nella zona di San Benedetto, siamo andati a parlare con lui e gli abbiamo chiesto il favore di riportare l’albero dei bambini”, che era stato rubato nella notte di Capodanno, raccontano i ragazzi della pizzeria. E il ladro, forse protagonista semplicemente di un atto vandalico, nella notte seguente ha riportato l’albero al suo posto. Tutto è bene quel che finisce bene, in questo caso anche senza denunce. Il monito però è che certi episodi non si ripetano.

