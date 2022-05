Fondo emergenza imprese, Regione ha erogato tutti i 120 mln - Sardegna

La Regione mette a disposizione risorse e strumenti finanziari per andare incontro alle aziende gravate prima dalla crisi e ora dal costo dell'energia e per facilitare la ripresa continuando a investire nella competitività del sistema produttivo. Ha raggiunto il totale delle risorse europee messe a bando, con l'erogazione di 120 milioni di euro, il Fondo emergenza imprese istituito dalla Giunta Solinas nel 2020 per sostenere le aziende grazie all'erogazione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati a cui si aggiungeranno altri 30 milioni che verranno erogati entro giugno (arrivando quindi al totale delle risorse previste dal Fondo, quindi a chiusura del bando).

Intanto, si appresta a entrare nel vivo il programma regionale Fesr Por 2021-2027 presentato all'Europa, che per quanto riguarda lo sviluppo delle imprese del territorio si propone sempre di agevolare l'accesso al credito, anche grazie ai nuovi strumenti finanziari che garantiscono tassi agevolati.

"La Regione proseguirà nell'azione di sostegno alle imprese gravate prima dalla crisi e ora dai costi connessi allo scenario internazionale - afferma il governatore Christian Solinas - con strumenti finanziari dedicati al raggiungimento dell'efficienza energetica, quindi della riqualificazione dei processi produttivi in chiave green. La Sardegna, in linea con le nuove sfide di carattere globale dettate dall'Agenda 2030, punta alla realizzazione di azioni concrete verso nuovi modelli di sviluppo".

Nella programmazione 2021-27, alla transizione verde e digitale e alla competitività intelligente sono state destinate le maggiori risorse, circa 1 miliardo in totale (su un programma di 1.581 milioni di euro).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna