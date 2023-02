Fondi tagliati al Consorzio uno: il presidente Gian Valerio Sanna si è dimesso per protesta

Oristano

Decisione annunciata al termine di un’assemblea sull’autonomia finanziaria negata

Il presidente del Consorzio Uno si è dimesso. Gian Valerio Sanna – ex assessore regionale ed ex presidente della provincia di Oristano – ha spiegato la decisione come segno di protesta contro i provvedimenti adottati dalla Regione “per limitare e rendere minimali i ruoli ed i poteri dei Consorzi territoriali nati per il sostegno e la gestione dell’esperienza di Università diffusa sul territorio”.

Le dimissioni sono state annunciate ieri sera al termine di un’assemblea nel complesso del Carmine, convocata per discutere sulla scelta della Regione di togliere di fatto l’autonomia finanziaria alla sede universitaria oristanese, destinando direttamente alle due Università sarde le risorse per le sedi decentrate.

Sabato, 11 febbraio 2023