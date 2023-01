Fondi Sardegna: assoluzioni e prescrizioni in appello - Sardegna

I giudici della Corte d'appello di Cagliari, accogliendo le richeste del sostituto procuratore generale Michele Incani, hanno riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di quattro ex consiglieri regionali dell'Udc coinvolti nell'inchiesta sui fondi destinati al gruppo che ha coinvolto complessivamente un'ottantina di esponenti politici sardi della XIII e XIV legislatura.

E' così scattata l'assoluzione per uno degli episodi di peculato contestati all'ex parlamentare Roberto Capelli e all'ex consigliere regionale e oggi sindaco di Guamaggiore Antonio Cappai (noto Nello), prescrizione invece per le restanti ipotesi di peculato per entrambi e per gli altri imputati: Franco Ignazio Sisinnio Cuccu e Sergio Marracini.

In primo grado, il collegio guidato dalla giudice Tiziana Marogna aveva condannato a 2 anni e 4 mesi Capelli e Marracini e a 2 anni e 2 mesi Cuccu e Cappai.

