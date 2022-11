Nuoro

E lo chef Paolo lascia i social

È stato rinviato al prossimo 27 gennaio il processo a carico di Marco Palumbo, a cui viene contestata la truffa continuata legata ai presunti falsi contatti con il medico israeliano Dimitrios Karoussis, che avrebbe dovuto somministrare al figlio Paolo, malato di Sla, una innovativa terapia genetica dal nome Brainistorm. In particolare, per questa cura era stata promossa una raccolta fondi ritenuta “ingannevole” dall’accusa.

Il crowdfunding avviato sulla piattaforma GoFundMe aveva portato alla raccolta su Poste Pay intestata a Paolo Palumbo di 150.000 euro. Denaro che la famiglia Palumbo, una volta emersi i primi dubbi sull’utilizzo, aveva dichiarato che avrebbe restituito.

Il processo si è aperto stamane a Nuoro, ma è stato subito rinviato. Il giovane Paolo Palumbo in questi anni ha fatto parlare di sé e della sua malattia, insieme alla passione per la cucina e per la musica, tanto che nel 2020 era salito addirittura sul palco del Festival di Sanremo.

A Marco Palumbo, viene contestato anche di aver fatto credere al neurologo Vincenzo Mascia, che seguiva il 24enne, che il professionista israeliano aveva inserito Paolo in un trattamento sperimentale. Le indagini sono partite proprio dalla denuncia del neurologo.

Nei giorni scorsi Paolo Palumbo aveva annunciato su Facebook e Instagram la decisione di lasciare i social. “Credo sia arrivato il momento di salutarci, abbandono i social. Onestamente”, aveva scritto, “non so se sarà un addio o un arrivederci. Penserete forse o sicuramente io sia impazzito, ma non è affatto così. Nei prossimi giorni farò un post e vi spiegherò. Non è stata una decisione facile”.