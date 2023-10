'Fondi per lo spettacolo in ritardo', appello del Cuss - Notizie

Si aggravano i problemi legati ai finanziamenti regionali per lo spettacolo dal vivo: "un ritardo, come mai si verificava da anni, sia nell'esame delle domande e nelle relative assegnazioni dei contributi per le attività da svolgere entro il 2023,...

Fonte: Ansa Sardegna