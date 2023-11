Fondi europei per progetti di accoglienza: confronto con volontariato e Comuni

Oristano

Riunito ieri il Consiglio territoriale per l’immigrazione



Nelle riunione del Consiglio territoriale per l’immigrazione, convocata ieri in Prefettura a Oristano, si è parlato in particolare di progetti da presentare nell’ambito del Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

All’incontro presieduto dal prefetto Salvatore Angieri hanno partecipato, fra gli altri, l’amministratore straordinario della Provincia, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Oristano, i sindaci di numerosi Comuni della provincia, un delegato della Asl ed i rappresentanti locali delle associazioni datoriali, sindacali e di volontariato.

Nel fare il punto sugli aspetti pratici e sugli strumenti a disposizione del territorio per far fronte al fenomeno dell’immigrazione, il prefetto ha sottolineato l’importanza dell’avviso pubblico di co-progettazione, che permetterà di selezionare “soggetti collaboratori, in qualità di partner della Prefettura di Oristano, interessati alla presentazione di proposte progettuali” che potrebbero essere finanziate con il FAMI.

I progetti sono legati all’intervento di capacity building, ovvero alla qualificazione e al rafforzamento degli uffici pubblici della Prefettura, in sinergia con la rete territoriale del sistema immigrazione, per potenziare le capacità di accoglienza.

Il prefetto ha colto l’occasione per elogiare l’apporto del contributo e delle esperienze di tutti i presenti e sottolineato l’importanza di un approccio integrato nella gestione del fenomeno migratorio.

