Al termine delle indagini, il Tribunale di Nuoro su proposta della Procura Europea ha autorizzato l’esecuzione di misure cautelari patrimoniali nei confronti dei soggetti segnalati per un valore di oltre 2 milioni 131 mila euro, comprendenti, anche la somma di 118 mila euro percepita quale “compenso” da un professionista del settore agrario che ha ideato il sistema fraudolento e messo in relazione i vari soggetti.

La complessa attività di indagine diretta dalla Procura Europea ed eseguita dai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro, ha portato alla luce un sistema fraudolento posto in essere nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale da 15 imprenditori titolari di aziende agricole i quali, attraverso una fitta rete di reciproci e falsi supporti documentali (fatture fiscali per operazioni inesistenti), hanno avvalorato il sostenimento di costi che in realtà erano fittizi. E sono così riusciti così ad ottenere un contributo in misura maggiore rispetto a quello spettante, per un ammontare di oltre 2 milioni e 17 mila euro.

