Fondi da sbloccare e bando da prorogare per il settore bovino: Cera scrive all’assessore Satta

Oristano

Non sono ancora disponibili i 10 milioni stanziati dal Consiglio regionale

“L’Assessorato all’Agricoltura e le agenzie agricole eroghino le risorse del Consiglio regionale per il comparto zootecnico dei bovini da carne e si proroghi il bando per la concessione di risorse per l’acquisto di nuovi capi di bestiame”. Lo chiede il consigliere regionale Emanuele Cera con una comunicazione inviata all’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta.

“Sono stati stanziati in favore del comparto, filone importante per il settore zootecnico dell’Isola, ben 10 milioni di euro per far fronte agli aumenti dei prezzi di produzione, che risultano tuttavia ancora bloccati”, ha spiegato Cera. “A questo si aggiunge la scadenza imminente al 30 giugno del bando relativo alla domanda per gli aiuti all’acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di pregiata qualità, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza. Un bando utile per il miglioramento della produzione e l’incremento della qualità delle carni bovine, di cui alla legge regionale 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20, e della delibera della Giunta regionale n.9/53 del 24 marzo 2022. Chiedo dunque che i termini siano prorogati”.

“Si tratta di una richiesta importante”, ha sottolineato il consigliere, “ma sono certo che l’assessore Satta risponderà prontamente alla mia sollecitazione, anche perché gli allevatori sardi chiedono di poter accedere alla suddetta misura anche dopo la data prestabilita”.

Oltre alla proroga del bando, Emanuele Cera chiede uno sforzo in più alla Regione: “Se le risorse non dovessero essere sufficienti, occorre intervenire e alla prossima variazione di bilancio e prevedere ulteriori fondi. Questo è indispensabilei”, ha concluso il consigliere, “per dare risposte ad un comparto che sta dimostrando grande vitalità e voglia di reagire in un momento di difficoltà contingente dovuto all’incremento dei costi di produzione”.

Venerdì, 23 giugno 2023