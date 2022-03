Dal processo penale il consigliere regionale grazie alla prescrizione era uscito indenne dall'accusa di peculato per l'uso improprio dei fondi destinati alle attività istituzionali dei gruppi politici

CAGLIARI. Uscito indenne il 14 gennaio del 2021 grazie alla prescrizione dall'accusa di peculato per l'uso improprio dei fondi destinati alle attività istituzionali dei gruppi politici, il consigliere ed ex assessore regionale Giorgio Oppi (82 anni) di Iglesias è stato condannato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti a versare 78.925 euro nelle casse del Consiglio regionale. I magistrati contabili - presidente Donata Cabras, estensore Tommaso Parisi - l'hanno riconosciuto colpevole di danno erariale per aver incassato e speso senza alcuna rendicontazione attendibile 24 assegni per complessivi 81.000 euro e altri dieci titoli di credito per 31.750 euro. La somma da pagare a titolo di sanzione è stata ridotta del trenta per cento perché - ha stabilito il collegio - all'uso di quel denaro hanno contribuito altre persone. (m.l.)

