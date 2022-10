Fondazione di Sardegna, 66 mln per ambiente, arte e sociale - Sardegna

La Fondazione di Sardegna ha approvato il documento programmatico pluriennale 2023 - 2025 (DPP) e il documento programmatico annuale 2023 (DPA). L'impegno nel triennio sarà pari a 66,5 milioni di euro. In base a questa massa di risorse indicate e approvate nel Documento Programmatico Pluriennale e in quello annuale, la Fondazione ha confermato le impostazioni degli anni scorsi e ha incrementato il totale delle erogazioni per un importo medio annuo di circa 22,2 milioni di euro. Tra gli obiettivi anche quello di selezionare investimenti legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed etica. Attenzione anche ai campi dell'arte, della tecnologia e dell'innovazione. E anche alle manifestazioni dedicate alla diffusione della cultura sul territorio regionale.

"Nel contesto particolarmente complesso e in continuo cambiamento che stiamo vivendo, la Fondazione è impegnata nel rendere sempre più efficace la propria azione di sostegno a favore dei territori e delle comunità della Sardegna, anche evolvendo verso un'azione di progettazione diretta che si aggiunge all'attività ordinaria - ha affermato il presidente della Fondazione, Giacomo Spissu -Ciò è reso possibile da una gestione finanziaria attenta che garantisce la redditività necessaria all'attività erogativa, salvaguardando la solidità patrimoniale dell'ente".



Fonte: Ansa Sardegna