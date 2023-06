Follia in Sardegna, spara alla vicina col fucile da sub: donna gravissima

Drammatico episodio in Sardegna, a Golfo Aranci. Una lite tra due vicini di casa è sfociata nel sangue: Pasquale Serra, 58enne disoccupato e con problemi legati all’alcolismo, già noto alle forze dell’ordine, ha impugnato un fucile da sub e ha colpito al volto una rumena, impiegata in alcuni hotel del nord Sardegna e madre di due figli. La poveretta è stata portata con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari: codice rosso, le sue condizioni sono molto gravi.

L’uomo è stato invece arrestato dai carabinieri, non senza fatica: Serra ha cercato di barricarsi in casa e ha aperto una bombola di gas. Alla fine, fortunatamente, è stato bloccato e portato in caserma.