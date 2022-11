Giunto il personale sanitario, l’uomo, in pieno stato confusionale, è scappato rifiutando i soccorsi ed è caduto per altre due volte a terra sul piazzale mentre il personale medico cercava di raggiungerlo e tranquillizzarlo. Arrivato presso un salone di parrucchiere, è entrato all’interno creando il panico tra i clienti ma, raggiunto dai militari, dopo aver scagliato contro di loro vari oggetti, è stato ammanettato e successivamente immobilizzato con le fasce alla barella spinale dell’ambulanza dove il medico del 118 gli somministrava dei tranquillanti, dal momento che lo stesso continuava a tirare calci e cercava di mordere chi gli stava accanto. È stato poi trasportato dall’ambulanza, scortata dai militari, presso l’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato ricoverato.

È stato prima richiesto l’intervento del personale del 118 per valutare le condizioni del giovane che fino a quel momento era immobile a terra. Improvvisamente l’uomo si è alzato e ha cercato di colpire con uno schiaffo uno dei militari. Non ci è riuscito e ha poi perso l’equilibrio ed è caduto battendo la testa sul muretto di delimitazione dell’aiuola.

Ieri a Villasimius i carabinieri della locale Stazione hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per resistenza a pubblico ufficiale, un extracomunitario 44 enne nativo del Niger, dipendente stagionale, incensurato, il quale a seguito di segnalazione di passanti, è stato trovato riverso su un’aiuola del distributore Agip di Villasimius in forte stato confusionale per ebbrezza alcolica.

