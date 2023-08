Follia a Villasimius, minaccia i passanti con forbici e fucile subacqueo.

Era già accaduto qualche giorno fa e il protagonista è sempre lo stesso. Ieri, a Villasimius i carabinieri della Compagnia di San Vito e i colleghi del posto fisso di Costa Rei sono intervenuti nella nota località turistica dove era stata segnalata una persona che si aggirava impugnando un fucile subacqueo e delle forbici da potare. I militari hanno fermato e identificato un trentaquattrenne del luogo, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine. Questi, in evidente stato di agitazione, stava importunando e minacciando senza ragione i passanti con quelle armi che aveva recuperato all’interno della propria abitazione. Le armi improprie sono state sottoposte a sequestro probatorio penale e l’uomo e stato denunciato per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere e anche per minaccia aggravata.