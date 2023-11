Follia a Selargius, un nordafricano aggredisce con pugni e schiaffi due donne in via Gallus

Paura a Selargius per alcune aggressioni, compiute da un nordafricano di circa 30 anni ad alcune donne. Gli ultimissimi episodi, noti anche ai carabinieri, risalgono a qualche ora fa. L’uomo, in via Gallus, ha prima rifilato un pugno a una donna di mezza età e poi, sempre senza nessun motivo, ha tirato una schiaffo ad una giovane venticinquenne che si trovava insieme alla figlioletta. L’aggressore è poi fuggito a bordo del primo bus che è passato nella strada. Le vittime hanno subito chiamato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Quartu che hanno già avviato tutte le indagini del caso per cercare di risalire al balordo. Ieri, inoltre, ci sarebbero state altre aggressioni, con il balordo in azione anche nella zona di Quartucciu. Potrebbe trattarsi di uno squilibrato che si sposta a bordo di vari pullman, quindi.

“Stavo aspettando il 19 verso Assemini e questo ragazzo si è avvicinato nella fermata”, racconta, nel gruppo pubblico di Facebook di Selargius, un’altra donna. “Poi, di scatto, ha dato un calcio alla valigia che avevo, facendola volare di un paio di metri. D’istinto ho raccolto la valigia e mi sono allontanata vicino ad altre persone, poi lui ha attraversato la strada e stava aspettando il pullman dalla parte opposta”.