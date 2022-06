Follia a Muravera, giovani devastano un bar e sfondano una vetrina: “Episodio vomitevole”

Follia a Muravera nella notte. Due giovani hanno preso di mira un bar e una cartoleria nella centralissima piazza Europa. Stando alla denuncia del titolare del Bar Centrale, Alessandro Carta, che ha postato su Facebook le immagini dei balordi in azione, “due ragazzi hanno rotto il cono esterno e l’arredamento sulla piazza”, cioè tavolini e sedie. Il blitz è scattato verso le due, ed è stata presa di mira anche una cartoleria: “Hanno sfondato la vetrina della cartoleria Valente”. I due vandali, però, non hanno fatto i conti con una telecamera di sicurezza, attiva, che ha ripreso tutti i loro gesti. I danni sono ingenti, ma più che per l’aspetto economico, i commercianti si dicono sdegnati per il fatto, avvenuto in una zona centralissima del paese.

“Questa è la Muravera che nessuno vorrebbe. I video e le foto sono già al vaglio delle Forze dell’ordine”, avvisa il barista, “è un episodio vomitevole, da condannare. Ognuno si assuma le proprie responsabilità”.