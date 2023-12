Follia a Cagliari: "La mia auto presa a bastonate dopo un battibecco al distributore automatico"

Follia in via San Benedetto a Cagliari, dove un semplice acquisto di sigarette al distributore automatico finisce con una coppia di giovani barricata dentro la loro auto e un folle, di circa 40 anni, che con un bastone ha distrutto parte della carrozzeria, prima di scappare a piedi. Il fatto, raccontato in una denuncia fatta ai carabinieri da un 33enne, è successo domenica sera. “Mentre stavo prendendo le sigarette al distributore, in quello accanto un uomo stava acquistando dei tabacchi e mi ha detto di stare tranquillo. Poi, mentre si è inchinato per prendere i tabacchi mi ha detto ‘testa di c’. Gli ho detto di andarsene”, racconta il trentatreenne, “lui è salito su una Fiat Grande Punto bianca”. Tutto finito? No, il peggio doveva ancora arrivare. Il ragazzo è tornato con le sigarette nella sua automobile, in sosta temporanea sul lato opposto del distributore automatico, dove lo aspettava la sua ragazza: “E proprio in quell’istante è ritornato l’uomo che mi aveva insultato all’automatico, brandendo un bastone bianco lungo un metro col quale ha iniziato a colpire la nostra macchina, urlandoci ‘siete dei bastardi’”.

La tensione è alle stelle, la coppia di giovani è impaurita e non sa cosa fare: “Io ho suonato il clacson per attirare l’attenzione di qualche passante e la mia ragazza ha chiamato il 112. Ho provato poi a inseguirlo con l’auto ma lui si è rifugiato dentro il palazzo Vinceremo”. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivate le auto di polizia e carabinieri, ma del balordo nessuna traccia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto della coppia e anche di un testimone. Sarebbero state già acquisite le immagini di una telecamera dove si vedrebbe l’aggressore, in fuga, rifugiarsi nel palazzo. Le indagini dei carabinieri vanno avanti.