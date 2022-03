Follia a Cagliari: “Auto distrutta dai ladri, sono un’infermiera e ora non posso andare all’ospedale”

È stato amarissimo il risveglio, ieri, per Maria Voicu, infermiera rumena di 35 anni, dal 2010 a Cagliari. La sua Volkswagen Up, parcheggiata sotto casa in via Kock, è stata letteralmente smembrata dai ladri, sicuramente più di uno, che nel cuore della notte sono fuggiti “col cofano, col paraurti anteriore, con i fari fendinebbia e i fanali e con la targa”. Un’azione che sembra essere stata compiuta da mani esperte: “Hanno anche rotto un finestrino, strappando dei cavi”. E, fatto curioso, “non hanno rubato il portafoglio, con soldi e documenti, che avevo lasciato dentro la macchina”. La Voicu lavora da tre anni al Santissima Trinità, e ora è appiedata: “Faccio la reperibilità notturna, mi sono già dovuta assentare due giorni, creando purtroppo disagi ai miei colleghi che hanno dovuto lavorare di più”. La 35enne è sicura: “Non ho mai fatto del male a nessuno, non ho parole per definire questi vigliacchi: mi hanno tagliato le gambe”.I danni sono ingenti: “Più di duemila euro, il concessionario deve ancora periziare l’auto. Ho fatto denuncia ai carabinieri, mi hanno detto che ci sono delle telecamere nella zona, analizzeranno i filmati. Se ci sono testimoni, vi prego, contattatemi via email:“.