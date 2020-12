Folla in centro a Pescara, shopping e aperitivi

Bicchieri cocktail da asporto abbandonati su panchine e in terra

(ANSA) - PESCARA, 19 DIC - Folla nel centro di Pescara, letteralmente preso d'assalto nell'ultimo sabato prima di Natale. Tanta la gente in giro, come non se ne vedeva da mesi.

Non solo lo shopping e la corsa all'acquisto dei regali, ma anche passeggiate tra amici e aperitivi all'aperto. Molte, infatti, le persone che sostano davanti ai locali aperti per la vendita da asporto, in particolare nella zona di via Cesare Battisti e piazza Muzii, il distretto food and beverage più grande d'Abruzzo. Inevitabili gli assembramenti, con comitive e gruppi di ragazzi che consumano sul posto quanto acquistato.

I bicchieri dei cocktail da asporto, in serata, sono visibili non solo nei cestini, ma anche sulla panchine e per terra. Tra le strade più affollate, corso Umberto e via Firenze, storica area dello shopping pescarese. In alcuni casi lunghissime le code all'esterno dei negozi.

L'Abruzzo al momento è in zona arancione e vi resterà almeno fino al 26 dicembre: da domenica, infatti, sarà l'unica regione italiana a non essere in fascia gialla. (ANSA).