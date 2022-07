Oristano

Grande commozione oggi a Oristano

Una folla straordinaria, tanto grande che neppure la Cattedrale è riuscita a contenere, ha dato questo pomeriggio l’ultimo saluto a Giorgio Mocci, noto commercialista di Oristano, impegnato in numerose attività e apprezzato per le sue grandi doti umane.

Doti che in un clima di grande commozione sono state ricordate al termine della cerimonia funebre, quando è stata data notizia dell’ultimo gesto da lui voluto: la donazione di alcuni organi per per ridare vita a persone con gravi patologie.

Presenti alla cerimonia numerose autorità, rappresentanti del mondo economico e sociale, delle professioni, dello sport, del volontariato e tantissime persone comuni che hanno conosciuto Giorgio Mocci “il gigante buono”, come tanti in questi giorni lo hanno ricordato, esprimendo cordoglio e dolore per la sua prematura scomparsa.