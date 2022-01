Focolaio Covid a scuola, mamme in rivolta a Is Mirrionis: “Tamponi troppo cari, non mandiamo più i bimbi in classe”

Focolaio Covid alla scuola Giusy Devinu. E bimbi costretti a continui tamponi con le spese tutte a carico delle famiglie (i test gratuiti sono solo per gli over 12). Così i genitori lanciano un appello alle istituzioni. E intanto si ribellano e promuovono, per protesta, l’assenza di massa dei loro figli da scuola per protesta. Oggi pochissimi i bambini in classe.

“Dal rientro delle vacanze natalizie, siamo vivendo in totale stato di abbandono da parte dell’ istituto, comune e Asl”, spiegano le mamme degli alunni dell’istituto comprensivo di via Meilogu, “ogni giorno si riscontrano 2/3 alunni positivi al Covid, in più, si aggiungono personale scolastico, docenti e collaboratori. Nonostante le numerosissime richieste per sanificare almeno gli ambienti comuni, non abbiamo risposta da parte delle autorità. Non si può continuare a sottoporre i bambini almeno una o 2 volte a settimana a tamponi antigenici del costo di 15 euro per elementari e infanzia. Loro da due anni vivono oramai un mondo tristissimo, fatto di paure e di incognite. Oggi nasce la nostra protesta e assenza di massa. Chiediamo l’intervento da parte del sindaco e degli enti competenti. Chiediamo inoltre che i protocolli covid siano chiari, non confondano le idee alle insegnanti e ai genitori, vengano estesi a tutto il personale e soprattutto che siano congrui con gli attuali disegni di legge”. L'articolo Focolaio Covid a scuola, mamme in rivolta a Is Mirrionis: “Tamponi troppo cari, non mandiamo più i bimbi in classe” proviene da Casteddu On line.