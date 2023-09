Fluminimaggiore, minaccia la madre e all’arrivo dei carabinieri si barrica in camera: stalker in manette

Perseguita la madre. Trentunenne arrestato a Fluminimaggiore. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, in attesa del giudizio si comunica quanto segue: ieri a Fluminimaggiore, i Carabinieri Stazione hanno arrestato per violazione della misura cautelare emessa dal Gip di Cagliari per il reato di maltrattamenti in famiglia, un trentunenne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era stato già sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla madre, a seguito di maltrattamenti in famiglia documentati dai militari dell’Arma. Ieri attorno alle 13:30, violando la misura cautelare di cui era destinatario, l’uomo si è recato presso la l’abitazione della madre e, dopo averla minacciata, all’arrivo dei Carabinieri si è chiuso all’interno della propria camera, dalla quale è uscito solo a seguito delle decise intimazioni dei militari. L’uomo è stato condotto in caserma e, a seguito dell’arresto, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias, in attesa di essere tradotto presso il palazzo di giustizia di Cagliari, per essere giudicato con rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.