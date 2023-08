Flumini, volontari e cittadini adottano le aiuole e le liberano da cumuli di rifiuti

Prosegue l’azione di “Cittadinanza attiva Oikos”, ambientalisti, residenti e volontari che si prodigano a ripulire strade, campagne e litorali da bottiglie e spazzatura varia. Il lavoro per loro mai manca, purtroppo, il rispetto verso l’ambiente molte volte è un optional e la frazione di territorio bonificata ieri dal gruppo è l’ennesima dimostrazione. Vicino al supermercato “sul litorale di Quartu, Costa degli Angeli, un villaggio frequentato dai turisti nel periodo estivo” di tutto è stato raccolto. “La nostra volontaria Licia – comunicano – ha “adottato” le aiuole e insieme con altri cittadini attivi e abitanti della zona, ha pulito dai rifiuti abbandonati. La quantità di rifiuti raccolti è enorme. Sotto le palme, dentro i cespugli, nell’erba sfalciata e sotto i pini tappeti di bottiglie, sacchi strappati, pneumatici, pezzi di plastica ormai in “simbiosi” con l’erba, batterie vecchie, un pezzo di una grondaia, di tutto e di più, a 2 passi dal mare, dalle abitazioni”.

Uno scenario desolante che conferma che l’uomo come sa creare tende anche a distruggere, ma per quei “pochi” incivili ci sono i “tanti” che si prodigano a porre rimedio alle cattive azioni di chi non ha ancora imparato a usare i contenitori dei rifiuti.