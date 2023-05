Flumini, piccoli ambientalisti in azione: via la plastica e la sporcizia dalle spiagge

Flumini di Quartu – Piccoli ambientalisti in azione: armati di guanti e pinzette, in compagnia di maestre e genitori gli alunni di una scuola per l’infanzia locale hanno riempito diversi sacchi di immondizia raccolta lungo il litorale. La collaborazione di tutti rende l’opera speciale: le iniziative per la rimozione di plastica e pattume dalle spiagge si susseguono e coinvolgono tutti i cittadini, dai più grandi ai più giovani. Questa mattina una scolaresca, anziché svolgere le lezioni all’interno dell’asilo, ha visto impegnati gli alunni a scovare e raccogliere ogni sorta di rifiuto: cartacce, plastica, cicche di sigarette, cocci di vetro con l’ausilio e il supporto degli adulti che hanno indirizzato gli operatori ecologici in erba a compiere uno dei gesti più significativi per valorizzare e rispettare l’ambiente che ci circonda.

Una sensibilizzazione che deve partire dalle nuove generazioni ed essere ripresa dagli adulti che, il più delle volte, sono i più incivili. Passo dopo passo hanno setacciato la spiaggia e rimosso tutto ciò che non era naturale: per loro non è stato solo un gioco bensì un’importante lezione di vita da immagazzinare e ripetere ogni giorno, ogni qualvolta il mancato rispetto dell’uomo deturpa e sporca il territorio.