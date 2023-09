Flumini, gattina scheletrica incinta bisognosa di cibo cerca una famiglia

Questa micina che vi proponiamo non supera l’ anno di età, è dolcissima e bellissima ma magrissima e il parto in queste condizioni le comprometterebbe la sopravvivenza non solo di per lei ma anche dei cuccioli. Si cerca stallo, noi di radio zampetta garantiamo la sponsorizzare per le adozioni della mammina e dei micini.

Contattate il +39 327 789 4525

Se volete donare delle pappe sono ben gradite, si ringrazia di cuore.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram