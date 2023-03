Fiumi d'acqua buttati da anni, nessuno ripara il guasto: "Balletto intollerabile tra Cagliari e Monserrato"

Una grossa perdita idrica che parte da un canneto e che invade due strade di due Comuni diversi, ormai da anni. Risultato? Nessuno ripara, c’è un rimpallo di responsabilità e competenze che, come al solito, non porta da nessuna parte. Il Grig di Stefano Deliperi aveva inviato una segnalazione dettagliata alla Corte dei conti, dopo aver ricevuto una risposta dal Comune di Monserrato: “Deve intervenire Abbanoa”. A distanza di quasi un anno, però, nulla è cambiato, come testimonia il video denuncia di un residente, Fabrizio Perla.

“Abbanoa mi ha comunicato telefonicamente che tale perdita non è sua competenza. Le amministrazioni di Cagliari e Monserrato non mi hanno mai risposto. Ad oggi la perdita idrica non è stata riparata con un conseguente versamento di acqua potabile in strada. Come nota di cronaca vorrei far notare che tale perdita è stata segnalata dal sottoscritto ad Abbanoa nell’anno 2021. Visti i tempi di crisi idrica che stiamo affrontando e nonostante si dedichi il 22 marzo come giornata mondiale dell’acqua noi continuiamo a sprecarla riversandola in strada. Tutto questo è semplicemente inaccettabile”.