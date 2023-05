Fiumi d'acqua a Monte Urpinu e pioggia dentro il Comune, il nubifragio sorprende Cagliari

Non era prevista una giornata soleggiata, ma neanche un nubifragio che all’ora di pranzo ha sorpreso Cagliari con tuoni, fulmini, tantissima acqua e un vero e proprio nubifragio che per mezz’ora abbondante ha tenuto in ostaggio la città.

Nel video si possono vedere veri e propri muri d’acqua che sono venuti giù nel quartiere di Monte Urpinu e poi la pioggia nella sede del comune di Cagliari in via Sonnino.

Nelle strade, tombini saltati, fogne esplose e traffico in tilt, anche per la parziale chiusura di viale Ciusa a causa della voragine provocata proprio dalla violenza dell’acqua.

Disagi dal Poetto al centro, da Pirri a Selargius, Quartu, Quartucciu, Sinnai, Monserrato e tutta la zona di Capoterra. E la Protezione Civile, in parallelo all’inizio del nubifragio, ha diramato un’allerta meteo gialla che riguarda praticamente tutta la Sardegna: 34 ore di allarme ordinario sino alla tardissima serata del primo giugno.