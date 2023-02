Fitta nebbia a Cagliari, voli in ritardo all'aeroporto - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 FEB - Cagliari e il suo hinterland si sono risvegliati stamattina con una fitta nebbia. Non si registrano particolari disagi sulle strade, ma la nebbia ha causato ritardi nei voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Cagliari-Elmas.

In particolare, il primo volo del mattino, quello Ryanair delle 6 per Torino è decollato con 40 minuti di ritardo, mentre il volo Ita per Roma Fiumicino delle 6.30 è partito con più di due ore di ritardo, alle 8.40.

Un'ora e mezza di ritardo anche per il volo Ryanair delle 7.15 per Milano Malpensa.

Per quanto riguarda gli arrivi, si registrano forti ritardi ma nessun volo è stato dirottato, per il momento, in altri aeroporti dell'Isola. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna