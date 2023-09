Fiori e peluche in viale Marconi per Alessandro, Najibe, Giorgia e Simone: "Ai nostri angeli più belli"

Cagliari, Assemini e Selargius sono tre città in lutto per la morte di Alessandro Sanna, Lavinia Najibe Zaher, Giorgia Banchero e Simone Picci. E nelle ultime ore, nel tratto di viale Marconi dove la Ford Fiesta ha iniziato la carambola mortale, sono comparsi pupazzetti, mazzi di fiori e peluche, oltre a bigliettini. “Per gli angeli più belli dai vostri amici”, si legge in un fogliettino di carta prima dei nomi di Diego, Alessandro, Riccardo e Fabio. “Ciao sorellina, fai buon viaggio”, queste le poche ma intense parole lasciate da un’amica di una delle due ragazze rimaste uccise nel terribile impatto. Ci sono mazzi di rose, vasi di fiori e dei peluche, a testimoniare anche la giovane età delle vittime.