Fiori e lacrime a Quartu per l’addio al gestore del maneggio Evadelgi: “Ciao, Gianluca Cambarau”

Il mondo sardo dell’ippica ha dato l’ultimo saluto a Gianluca Cambarau, il gestore del circolo ippico Evadelgi stroncato da un malore improvviso, sotto gli occhi della compagna, ad appena 50 anni. Una morte inspiegabile per i suoi cari: Cambarau aveva da poco finito di mangiare quando ha accusato un forte malore e si è accasciato. I soccorsi del 118 si sono rivelati, purtroppo, inutili. Il papà del maneggio di via Lago Simbirizzi era conosciuto in tutta la Sardegna. Il funerale, celebrato nella chiesa di Santo Stefano a Quartu Sant’Elena, è stato molto partecipato. C’erano i genitori del cinquantenne, la compagna Claudia, scoppiata in un lungo pianto subito dopo il funerale: ha abbracciato la bara, in legno chiaro, del suo amato, distrutta dal dolore. Tra le bancate anche i tanti frequentatori del maneggio: famiglie con bambini, esperti cavalcatori ma anche appassionati alle prime armi che, seppur in poco tempo, avevano apprezzato appieno il garbo e la solarità di Cambarau. Quartese doc, per quanto da anni vivesse a Sestu, riposerà nel cimitero quartese di via Marconi .I tanti amici e conoscenti sono rimasti a qualche metro di distanza dai parenti del cinquantenne durante la tumulazione, alzando tutti lo sguardo verso l’alto e immaginandosi già il loro Gianluca al di là delle nuvole, nell’infinità del cielo.