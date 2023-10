Fiorentina 3 Cagliari 0: una pena i rossoblù di Ranieri, horror Radunovic

Radunovic continua a sbagliari, i cinque cambi effettuati da Claudio Ranieri non impensieriscono più di tanto la Fiorentina e dopo il 2-0 per i viola nel primo tempo, la ripresa è poco più che un valzer spento per entrambe le squadre, dove l’unica fiammata degna di nota è la traversa di Petagna. Al Franchi va in scena l’ennesima sconfitta per i ragazzi di mister Ranieri, sempre più ultimi nella classifica di serie A.Radunovic fa un’uscita a vuoto dopo due minuti e spiana la strada a Gonzalez, che insacca l’1-0. Pochi minuti dopo Nandez non approfitta di un errore difensivo dei viola, tira debolmente e c’è il salvataggio in extremis di Kavode. Poi ci si mette anche la sfortuna: Deiola si lascia sfuggire un pallone, Kavode crossa e Dossena fa autogol al minuto ventuno. Il Cagliari non tira mai in porta e si va a riposo dopo quarantotto minuti effettivi con la Fiorentina avanti per 2-0. Il secondo tempo regala poche emozioni: i padroni di casa abbassano il ritmo, con due gol in cassaforte se lo possono permettere, mentre i sardi non ne approfittano per metterli in difficolt quasi mai.

Fa ancora gridare la traversa centrata da Petagna in fuorigioco molto dubbio, ma per una squadra sempre più ultima in classifica, con appena due punti, dopo sette giornate, è davvero troppo, troppo poco. In pieno recuperi la Fiorentina cala il tris, al minuto 94 con Nzola. Poi non c’è davvero più tempo. Prossima sfida per il Cagliari, domenica 8 ottobre alle 18, tra le mura amiche della Unipol Domus arriva la Roma di José Mourinho.