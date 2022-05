CAGLIARI. Veniva utilizzato latte trattato termicamente e non crudo, la Guardia di finanza sequestra in Sardegna 279 tonnellate di pecorino “Fiore Sardo” Dop nell’ambito dell’attività svolta a tutela del “made in Italy” per garantire la salvaguardia della qualità dei prodotti nazionali dalle frodi. Sette produttori sono stati denunciati per “contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origina dei prodotti agroalimentari”. Il valore del formaggio sequestrato è di circa 1.6 milioni di euro.

L’attività, svolta dai militari dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi della Sardegna (I.C.Q.R.F.) e dai colleghi del 2° Nucleo operativo di Cagliari, ha permesso di censire i produttori del citato formaggio a marchio DOP e di svolgere specifiche analisi mirate a valutare il rispetto del disciplinare di produzione che prevede, tra l’altro, come elemento fondante e necessario per poter riferire al prodotto la denominazione “Fiore Sardo”, l’utilizzo di latte “crudo” prodotto e trasformato solo nella regione Sardegna. Sono emersi importanti elementi che hanno permesso di verificare l’utilizzo di latte trattato termicamente in luogo di latte “crudo” da parte di sette produttori isolani: tale circostanza, costituente violazione alle regole sottostanti la possibilità di riferire allo specifico formaggio la denominazione di “Fiore Sardo”, è confluita in apposita comunicazione di notizia di reato inoltrata alla Procura della Repubblica di Cagliari.

L’autorità giudiziaria, accogliendo le ipotesi investigative e valutato necessario un intervento a tutela dei consumatori (i quali, ignari, acquistavano e consumavano un prodotto “generico” in luogo di uno pubblicizzato come D.O.P.), ha disposto il sequestro preventivo della produzione di “Fiore Sardo” di alcune case produttrici da dicembre 2021 a marzo 2022. La misura coercitiva è stata confermata dal Tribunale del Riesame di Cagliari che, allo stato, ha dichiarato inammissibile il riesame presentato da tre indagati per carenza di legittimazione e rigettato il riesame delle relative tre società inquisite. Le operazioni di sequestro hanno consentito di sottoporre a vincolo cautelare oltre 67mila forme di formaggio presenti in diversi magazzini di stoccaggio dislocati in Sardegna e, in un caso, in un deposito in territorio toscano.(luciano onnis)