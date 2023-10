Finto rapimento, era solo uno spot per le elezioni scolastiche: allarme a Oristano

Procurato allarme Rischia conseguenze la bizzarra idea di un gruppo di studenti dello Scientifico

Immagine d'archivio

Oristano

Rischia conseguenze la bizzarra idea di un gruppo di studenti dello Scientifico

Potrebbe avere conseguenze penali il video girato da un gruppo di studenti del liceo scientifico di Oristano, con l’aiuto di un professore: per promuovere la propria lista nelle elezioni per la scelta del rappresentante degli studenti, hanno inscenato un finto rapimento, nei pressi dell’istituto in via Messina.

Attualmente la vicenda è al vaglio della Procura. Come riporta l’articolo pubblicato questa mattina sulle pagine de La Nuova Sardegna, a firma di Enrico Carta, la scena ha creato allarme e sono intervenute le forze dell’ordine.

È accaduto martedì scorso, alle 19 circa. Una passante alla vista di quelle figure incappucciate e con una pistola (era una scacciacani) che caricavano una persona su un furgoncino bianco ha chiamato il numero di emergenza. Sul posto sono intervenute due volanti e la Squadra mobile, con il dirigente.

Dopo alcuni momenti concitati, durante i quali è stato anche perquisito un mezzo bianco simile a quello segnalato da chi ha lanciato l’allarme, gli agenti hanno capito cosa fosse realmente accaduto: era tutta finzione, ripresa con una telecamera.

Una fiction artigianale per la quale sarebbe bastata la richiesta di un’autorizzazione, che sarebbe stata accordata. Con buona pace di tutti.

Venerdì, 13 ottobre 2023

commenta