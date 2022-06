Finti disabili per ottenere donazioni, 3 denunce per truffa - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GIU - Una truffa nella truffa è stata scoperta dalla Polizia a Cagliari e tre uomini di origini romene di età compresa tra i 24 e i 44 anni sono stati denunciati per violenza privata, minacce e truffa. Gli agenti della Squadra volante sono intervenuti a Calamosca chiamati da un cittadino.

L'uomo era stato avvicinato dai tre, che lo accusavano di aver rubato loro il cellular, quindi aggredito verbalmente, minacciato e strattonato. Quando sono arrivati i poliziotti, hanno appurato che non si era verificato alcun furto, e hanno recuperato il telefonino che era in possesso di uno dei tre.

Dai successivi accertamenti è emerso che i romeni erano coinvolti in un'altra truffa: fingendosi disabili chiedevano donazioni all'esterno dei centri commerciali, facendo firmare alle vittime falsi moduli riconducibili ad associazioni di cui avevano rubato simboli e indirizzi. Alcuni di questi moduli già compilati e altri in bianco, sono stati trovati a bordo dell'auto su cui viaggiavano i tre.

"La Polizia di Stato invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a chiedere aiuto chiamando il 113 ogni qual volta si riscontrino queste modalità di truffa - avverte la Questura - o, comunque si abbia anche solo il sospetto di essere state vittime di raggiro o che si stia per perpetrare una truffa nei propri confronti o di altre persone vicine". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna