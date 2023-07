Finti bonifici da mostrare al corriere per gli acquisti online: giovani denunciati

Selargius

La trappola dei carabinieri per scoprire la truffa salva la vita a un uomo in overdose

Acquistavano materiale tecnologico su un sito internet, ma – grazie a un raggiro – non pagavano. Due giovani di 22 e 17 anni, incensurati, sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.

I due si erano inventati un metodo per fare acquisti a costo zero su una nota piattaforma di commercio di prodotti tecnologici, che – sotto una certa cifra – permette di pagare alla consegna: loro presentavano al corriere una falsa attestazione di avvenuto bonifico e ritiravano il pacco.

Dopo la denuncia dell’azienda truffata, i i carabinieri si sono presentarsi a casa loro – a Selargius – vestiti da corrieri e con gli ultimi oggetti ordinati dai due.

Quando il trucco del bonifico fasullo si è ripetuto, i carabinieri si sono fatti riconoscere. In casa sono stati trovati gli acquisti di materiale tecnologico per un totale di novemila euro ordinati e non pagati in precedenza.

Nell’abitazione era presente anche un trentatreenne già noto ai carabinieri, agli arresti domiciliari: durante l’ispezione è stato colto da un forte malore, dovuto a un’overdose di non meglio specificati stupefacenti. I militari si sono alternati nel fargli il massaggio cardiaco e gli hanno salvato la vita, in attesa dell’intervento dell’ambulanza del 118.

L’uomo ora è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, le sue condizioni sono critiche.

Giovedì, 20 luglio 2023