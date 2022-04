Ieri a Samatzai, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, una 24enne di Pimentel, domiciliata a Quartu Sant’Elena, incensurata. Gli operanti, a seguito di una querela presentata presso la Stazione di Assemini da una trentottenne marocchina, hanno individuato chiari indizi di colpevolezza a carico della denunciata che, nei giorni scorsi, in modo fraudolento, aveva pubblicizzato la vendita di alcuni capi di abbigliamento su un noto sito di commercio on-line, facendosi accreditare su carta Postepay a sé riferibile l’importo di €70 dalla querelante, allo scopo di avviare la transazione. Una volta impossessatasi del denaro non aveva dato seguito alla spedizione della merce, così come pattuito, e si era resa irreperibile.

