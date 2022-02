“Nella mail – spiega l’Inps – si comunica al contribuente che una sua domanda non è stata accolta per mancanza di documentazione e lo si invita a prendere visione della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, entrambi presenti nell’archivio allegato e scaricabile nella presente e-mail”.

“Il file allegato in formato .zip – continua l’Inps – contiene un malware che, una volta aperto, si installa nel sistema del computer o di altro dispositivo elettronico utilizzato producendo danni, rubando ed eliminando dati o sottraendo informazioni riservate come le password personali”.

“Stanno circolando in rete false e-mail inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all’Istituto e recanti la firma di un Direttore Inps”, comunica l’Istituto nazionale di previdenza sociale, che esorta i contribuenti a non aprire gli allegati delle mail, “anche se contengono il logo e nominativi di personale dell’Istituto e utilizzano un linguaggio in parte compatibile con le nostre comunicazioni”.

Fonte: Link Oristano

