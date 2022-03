Terralba

Nuova scelta per i pazienti di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras rimasti senza assistenza di base



C’è un’importante novità per i cittadini residenti nei comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras che sono rimasti senza l’assistenza sanitaria a seguito del pensionamento del proprio medico di famiglia.

La Regione ha approvato la deroga chiesta dalla Asl di Oristano sul numero massimo di assistiti che ciascun medico di famiglia: saranno 300 in più, da 1.500 si sale a 18.00. Il provvedimento scatta quando tutti i medici disponibili hanno già raggiunto la soglia massima di assistiti nell’ambito di riferimento.

Ora quindi i cittadini che erano seguiti da uno dei medici andati in pensione potranno procedere a una nuova scelta, tra i professionisti disponibili nell’ambito, per una durata massima di sei mesi, in attesa della nomina di un titolare.

Già da oggi, gli assistiti potranno recarsi presso gli Uffici scelta e revoca del distretto di Ales-Terralba, con la tessera sanitaria e un documento d’identità.

In parallelo alla proposta di allargamento temporaneo dei massimali, il distretto aveva avviato la ricerca di nuovi medici per l’ambito 3.1 (che comprende i comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras) con la pubblicazione di bandi per l’assegnazione di incarichi provvisori di assistenza primaria. Bandi che però erano andati deserti.

Giovedì, 24 marzo 2022