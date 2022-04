“Finito contro un palo a Quartu per colpa di un’auto nera, potevo morire: aiutatemi a trovarla”

Lui è vivo, la sua Ford Fiesta invece è semi distrutta. Andrea Corona, quartese di 42 anni, venerdì scorso se l’è vista brutta. C’era lui al volante della macchina che si è scontrata, dopo essere finito contro un palo, contro un’altra macchina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia Locale di Cagliari: “Da quel giorno non sono più stato contattato, incredibile”, spiega l’uomo. Non ha riportato gravi ferite e, dopo qualche ora, è stato dimesso dall’ospedale: “Ma ora cerco testimoni dell’incidente. Sono stato sorpassato da una Bmw nera che stava sfrecciando a tutta velocità, mi ha fatto sbandare e ho saltato la corsia per questo motivo”, sostiene l’automobilista.

“La mia Ford ha entrambe le fiancate distrutte. Non ho mai avuto incidenti da quando ho la patente, voglio rintracciare quell’automobilista e capire se posso chiedere i danni. Chiunque possa aiutarmi mi chiami al +393281180502”.