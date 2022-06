Finisce in acqua col camion, operaio muore a Cagliari - Sardegna

Stava movimentando un carico di terra e pietre, Pasquale Piras, l'operaio di 60 anni di Maracalagonis morto ieri mattina nell'incidente sul lavoro avvenuto lungo la banchina del porto canale di Cagliari, nella zona del Villaggio dei pescatori di Giorgino. Gli specialisti dello Spresal stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Da quanto si apprende, l'operaio, dipendente di una ditta di Assemini impegnata nella costruzione di una parte del pontile, stava percorrendo in retromarcia la banchina al volante di un camion. Una manovra abituale per lui, ma questa volta avrebbe commesso un errore e il mezzo pesante è scivolato in mare. Il 60enne non ha fatto in tempo a uscire dall'abitacolo ed è morto annegato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sommozzatori, il 118, gli agenti della squadra volante della questura di Cagliari e lo Spresal. I pompieri hanno impiegato diverso tempo per recuperare il camion utilizzando una grossa gru.

