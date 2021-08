Finisce fuori strada e si ribalta a Sanluri: feriti tre bimbi e l'assistente sociale che guidava l'auto

La donna aveva in affidamento i bambini ospiti di una casa famiglia di Serramanna

SANLURI. Finisce fuori strada con l’auto che poi si ribalta, aveva a bordo tre bambini di 3,9 e 11 anni che aveva avuto in affidamento per uno spostamento dalla casa famiglia “Casa Letizia” dove risiedono a Serramanna. Fortunatamente danni lievi per tutti, comunque portati in ospedale per cure e accertamenti. E’ accaduto sulla strada provinciale 58 in territorio di Sanluri. Una Citroen C3 intestata e condotta da una 28enne di Serramanna, assistente sociale, incaricata del trasporto dei tre minori, ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e ribaltando in un campo coltivato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Sanluri e di Samassi e tre ambulanze del 118. La donna ha riportato traumi lievi ed è stata medicata nell’ospedale di San Gavino e dimessa con 15 giorni di prognosi. I tre bambini, che hanno riportato solo lievi traumi, sono stati invece portati al “Brotzu” di Cagliari e trattenuti precauzionalmente in osservazione nel reparto ortopedia. Dai primi accertamenti dei carabinieri, è verosimile ritenere che la donna, distratta dai minori a bordo, abbia perso il controllo dell’auto finendo fuoristrada. I documenti di guida e circolazione sono risultati essere regolari.(l.on)