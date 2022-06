Finisce fuori strada con l'auto dopo un malore, muore 65enne - Sardegna

Si è sentito male al volante, ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada, ribaltandosi. Tragedia questa mattina a Quartu Sant'Elena, dove ha perso la vita un israeliano di 65 anni che abitava a Quartu.

L'uomo, probabilmente, era già privo di vita quando la sua Mercedes C180 è finita fuori strada. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Da Vinci e via del Galeone. La Mercedes dopo una sbandata, è finita fuori dalla carreggiata e si è ribaltata. Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale, gli agenti del Commissariato di Quartu Sant'Elena e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 65enne, ma non c'è stato nulla da fare.

Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti.



Fonte: Ansa Sardegna