Finisce con la sua auto contro un pullman: morto sul colpo

Villasor

Ferito anche l’autista del bus. Passeggeri illesi

E’ finito col Fiat Strada che guidava contro un pullman dell’Arst e nello scontro frontale è morto sul colpo. La vittima è un uomo di 82 anni, Sebastiano Chessa, pensionato, nato a Desulo, ma residente a Iglesias.

Il drammatico incidente stradale si è verificato lungo la Statale 196 nei pressi di Villasor, nella serata di ieri.

Ferito anche l’autista dell’autobus, Vlastimil, Vojacek, 48 anni, nato in Croazia: è stato al Policlinico Monserrato in codice giallo per lievi traumi . Illesi tutti i passeggeri che viaggiavano sul pullman, sei giovani tra i 18 e 27 anni, recuperati da un altro pullman dell’Arst.

La viabilità è rimasta interrotta per oltre 3 ore e deviata su percorsi alternativi.

Sul posto hanno operato per i rilievi i carabinieri di Serramanna e Villasor, con i colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanluri.

Secondo i primi accertamenti dei militari la vittima avrebbe perso il controllo del proprio veicolo e invaso l’altra corsia finendo contro il pullman di linea dell’Arst.

-segue-

Mercoledì 15 novembre 2023