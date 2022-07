Finge di avere un lavoro e intasca il reddito di cittadinanza, nordafricano nei guai a Ovodda

Sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, per evitarla ha dichiarato di aver trovato un lavoro. Peccato che un nordafricano, residente a Ovodda, si fosse inventato tutto per riuscire a gironzolare tranquillamente e ottenere, anche, il reddito di cittadinanza. A fare la scoperta sono stati i carabinieri della stazione cittadina, agli ordini del comandante Marco D’Angelo della compagnia di Tonara, con i colleghi del Norm e di Nuoro: l’uomo si era inventato di avere un’occupazione per evitare la misura cautelare e, in parallelo, intascare ogni mese il bonus del Governo.

La scoperta è stata fatta in pochi mesi, lo straniero è riuscito ad intascare diverse migliaia di euro. È stato denunciato alla procura della Repubblica di Oristano.