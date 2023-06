Fine vita per l’ex assessore di Solarussa, il Popolo della Famiglia contesta: “Sentenza disumana”

Solarussa

“Una sentenza ingiusta e disumana. Un triste epilogo che poteva essere, senza alcun dubbio, evitato”. Così Barbara Figus, coordinatrice regionale del Popolo della Famiglia, “esprime tutta la sua amarezza” per la vicenda di Andrea Manca, il sindacalista della Cgil ed ex assessore di Solarussa, in stato vegetativo ormai da 21 mesi dopo un infarto dovuto al Covid, per il quale il giudice del Tribunale di Oristano, Gabriele Bordiga, ha autorizzato la sospensione dei presìdi sanitari che sostengono le sue funzioni vitali.

Il giudice ha accolto la richiesta dei familiari, in base alla legge 219 del 2017.

“È davvero grave che un giudice possa decidere, in questo modo, della vita di una persona”, ha dichiarato Barbara Figus. “Ci troviamo di fronte a un caso che i neuroscienziati definiscono di “veglia a-responsiva”. Il cervello del paziente, infatti, continua la propria attività ma non può comunicare e il paziente stesso può, addirittura, provare emozioni”.

“Chi può dire con certezza che Andrea non possa riprendersi?”, so chiede la coordinatrice regionale del Popolo della Famiglia. “Chi può sostenere che non abbia veramente intenzione di continuare a vivere? Ricordo che Andrea Manca non ha lasciato Disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Non esiste un documento dove esprima la propria volontà di morire, se non più cosciente. In mano abbiamo solo le testimonianze di amici e parenti che si dicono certi della sua volontà ad autodeterminarsi. La sua volontà, quindi, è presumibile ma non certa”.

“Andrea Manca, è bene ricordarlo, morirà di fame e di sete dopo essere stato opportunamente sedato. Morirà, “prosegue Figus, “perché il fratello e un giudice hanno deciso per lui cos’era giusto fare. Costoro sostengono che stia soffrendo inutilmente. Come fanno ad esserne così certi? Se la vita di Andrea verrà interrotta, quante altre subiranno un simile trattamento per mano di un giudice?”

“Ci troviamo di fronte a quella che Papa Francesco definisce cultura dello scarto”, conclude Barbara Figus, “una visione neoliberista della società in cui produrre comporta avere diritto alla vita e non produrre significa averne molto, molto meno”.

Era stato il fratello del sindacalista, Alessandro Manca, suo amministratore di sostegno, a chiedere l’interruzione delle terapie mediche era stato.

La richiesta era legata alle volontà di Andrea Manca che – pur non avendo lasciato disposizioni scritte – aveva sempre parlato chiaramente di quello che avrebbe voluto per se stesso nel momento in cui si fosse trovato nella situazione attuale.

L’assenza in norme in materia aveva costretto il fratello Alessandro Manca a rivolgersi al Tribunale di Oristano, assistito dai legali Antonio Tola e Aldo Luchi.