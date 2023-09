Fine settimana ricco di eventi per gli amanti della bicicletta a Monserrato

Un ricco fine settimana di eventi per gli amanti della bicicletta, si parte oggi con la “Coppa Città di Monserrato”, terzo Memorial dedicato a Luca Argiolas, Giorgio Serreli e Ignazio Argiolas e domenica spazio ai più piccoli che potranno imparare a pedalare senza le rotelle grazie all’Associazione Amici della Bicicletta di Cagliari. Il sindaco Tomaso Locci: “Un altro evento di richiamo che conferma Monserrato come punto di riferimento per la Città Metropolitana”. Per gli amanti delle due ruote ecologiche è uno tra gli appuntamenti più attesi: le vie del centro si trasformeranno per un giorno in una pista che ospiterà i campioni più amati della Sardegna. Un circuito di 30 giri per un totale di 42 km, la partenza avverrà alle 17,30 da via Porto Botte. “Il memorial è dedicato ai nostri tre concittadini che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale, erano amanti della bicicletta e per questo motivo abbiamo deciso di ricordarli con questo evento. Come assessore allo sport, appena mi sono insediato nel 2016, mi sono subito attivato per far ripartire lo sport e il ciclismo in particolare in città, ho pensato che la persona giusta fosse Gino Mameli, ciclista per decenni e ora promotore di questa disciplina”. Parallelamente all’evento si svolgerà una mostra di auto d’epoca e a fine gara, vino e malloreddus con salsiccia per tutti. Domenica, invece, spazio ai ciclisti in erba, soprattutto i più piccoli che, senza rotelle, non sanno ancora correre: dalle ore 17 in via Porto Botte potranno imparare a pedalare con equilibrio a ritmo di musica.