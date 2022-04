Oristano

Domani ancora pioggia sulla Sardegna. Le previsioni miglioreranno a partire da sabato

Il lungo ponte verso il 25 aprile potrebbe essere condizionato dalle nuvole e da qualche goccia di pioggia. Domani – venerdì 22 aprile -, stando alle previsioni dell’Arpas, in Sardegna il cielo sarà coperto e le precipitazioni saranno isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sui settori settentrionale e centro-occidentale, nella prima parte della giornata. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione, le massime saranno invece stazionarie o in lieve aumento.

Le nuvole copriranno il cielo sardo anche sabato 23 aprile, con le minime in lieve diminuzione e le massime in moderato o sensibile aumento.

Per le giornate di domenica e lunedì l’Arpas prevede cielo generalmente irregolarmente nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni significative.

In particolare, come riferito da IlMeteo.it, sabato a Oristano la temperatura minima non dovrebbe scendere sotto i 10°, mentre la massima potrebbe addirittura toccare i 25°. In città, nella giornata di domenica 24 aprile, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature tra i 13° e i 20°.

Lunedì 25 aprile, sempre a Oristano, dovrebbe essere ancora il sole a farla da padrone, con qualche nuvola sullo sfondo. Temperature tra i 9° e i 20°.

