Fine settimana in compagnia di Primavera in Giardino in autunno alla Ros’e Mari Farm and Green House – Foto

Donigala Fenughedu La manifestazione sarà visitabile dalle 9 alle 18 Via alla due giorni di Primavera in Giardino in autunno alla Ros’e Mari Farm and Green House. La mostra mercato di piante rare e insolite, ideata dal vivaista Italo Vacca e dal paesaggista Leo Minniti del vivaio I Campi di Milis, e in seguito con l’associazione culturale Landplants Sardinia, fa tappa a Donigala Fenughedu. La manifestazione è giunta alla ventesima edizione, ma questa è la prima in abiti autunnali. La mostra sarà visitabile oggi e domani, domenica 16 ottobre, dalle 9 alle 18. Il cuore della manifestazione conta oltre 30 vivai qualificati di tutta Italia, specializzati ognuno in un settore botanico diverso, dagli arbusti mediterranei agli alberi da frutto, dalle orchidee alle tillandsie, dalle rose agli agrumi, dagli oleandri agli hemerocallis, dalle aromatiche alle erbacee perenni in genere. Saranno due giornate dedicate al giardino, all’orto e al frutteto in Sardegna. Ma non solo, presenti per l’occasione anche mostre mercato di piante rare e insolite e un simposio internazionale, ma anche workshop, incontri, laboratori e punti ristoro. Oggi spazio anche al simposio internazionale rivolto ad architetti, architetti paesaggisti, ingegneri, agronomi, agrotecnici, agronomi forestali e non solo. Ogni anno il simposio esplora i temi più attuali e urgenti del paesaggismo in ambito mediterraneo e offre un confronto con esperti che hanno realizzato progetti e collezionato esperienze. Qui il programma completo di Primavera in Giardino in autunno

