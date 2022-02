Fine settimana di vaccinazioni anti-Covid per i bambini. Appuntamento ad Ales e Terralba

Ales In Marmilla già 450 adesioni per la fascia 5-11 anni, un centinaio le prenotazioni nel Terralbese Tornano per la terza volta le vaccinazioni anti-Covid, ad Ales, per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. L’appuntamento è per domenica 13 febbraio, nel centro vaccinale del paese, dalle 8.30 alle 13.30. Al momento sono 450 le adesioni, ma le prenotazioni sono ancora aperte. “Quello di domenica sarà un appuntamento importante”, ha detto Francesco Mereu, sindaco di Ales e presidente del Comitato dei sindaci del distretto sanitario di Ales-Terralba. “Verranno somministrate prime dosi e richiami, con un intervallo minimo di 21 giorni tra prima e seconda somministrazione”. Possono vaccinarsi all’hub di Ales i bambini residenti in tutto il distretto sanitario di Ales-Terralba. “Garantiamo questo servizio qui in Marmilla”, conclude Mereu, “ma lo stiamo facendo anche al centro vaccinale di Terralba”.

Francesco Mereu

In via Napoli, a Terralba, sabato 12 febbraio è in programma un pomeriggio di somministrazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. “Sono disponibili oltre 200 dosi”, annuncia il sindaco di Terralba, Sandro Pili, “al momento le prenotazioni sono circa un centinaio”. A Terralba potranno essere vaccinati i bambini residenti nei comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras. Il centro vaccini aprirà alle 14.30. Anche in questo caso sono previste sia prime che seconde dosi.

Sandro Pili

