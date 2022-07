Come lo scorso anno, l’operazione è promossa dalla Guardia Civil spagnola, e vi aderiscono tutti i paesi che fanno parte della rete di cooperazione internazionale Roadpol, che punta a ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti in adesione al Piano d’azione europeo 2021-2030. Oltre alle operazioni di contrasto delle violazioni, sono previste anche campagne tematiche volte alla prevenzione, informazione e comunicazione.

Verifiche anche sulla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo, nonché sull’uso dei sistemi di ritenuta anche per i minori, per prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale.

In tutta la Sardegna, in ogni fascia oraria e lungo le principali arterie stradali anche nelle zone di maggiori presenze turistiche, gli agenti della Polstrada svolgeranno servizi specifici con una strumentazione che consente il controllo delle condizioni dei veicoli, della sistemazione del carico, delle inefficienze tecniche.

Fonte: Link Oristano

